افتتاح المبنى الإداري الجديد لصندوق الضمان الاجتماعي بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 02:58 مساء
صندوق الضمان الاجتماعي. (أرشيفية: الإنترنت)

افتتح المبنى الإداري بالمجمع الجديد لصندوق الضمان الاجتماعي بسرت أمس الإثنين.

وقال مصدر إعلامي ببلدية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن حفل الافتتاح حضره مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالمنطقة الوسطى، ومديرو المكاتب الخدمية والإدارات ورؤساء الأقسام بالفرع.

وألقى مدير صندوق الضمان الاجتماعى بالمنطقة الوسطى كلمة حيا فيها الموظفين على جهودهم وإخلاصهم والتزامهم في العمل، رغم الظروف وقلة الإمكانات.

يذكر أن المبنى الإداري الجديد يضم أكثر من أربعين مكتبًا إداريًا، وأربع صالات اجتماعات، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويقع بالمجمع الإداري الحكومي، مؤجر من الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.


وقال مصدر بلجنة الإشراف على تجهيز وصيانة المبنى إن تكلفة الصيانة تجاوزات 300 ألف دينار.

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