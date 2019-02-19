لليوم الثاني.. العملات الدولية تواصل ارتفاعها أمام الدينار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 02:49 مساء

واصلت العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية ارتفاعها أمام الدينار الليبي، اليوم الثلاثاء، إذ زاد سعر صرف كل من العملة الأميركية والأوروبية والبريطانية والليرة التركية وحتى الدينار التونسي لليوم الثاني على التوالي.

وحسب متعاملين في السوق، فإن الدولار الأميركي زاد إلى 4.39 دينار اليوم مقابل 4.36 دينار أمس الإثنين، وبفارق ثلاثة قروش.

كذلك حقق الجنيه الاسترليني صعودًا بوصوله إلى 5.51 دينار مقابل 5.48 دينار، كما زاد سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلى 4.94 دينار مقابل 4.92 دينار أمس.

أما الليرة التركية، فقد زادت زيادة طفيفة إلى 0.825 دينار اليوم مقابل 0.820 دينار أمس، وأيضًا ارتفعت العملة التونسية إلى 1.41 دينار ليبي مقابل 1.40 دينار.
 

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