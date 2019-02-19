إغلاق 5 محال تجارية في سرت خلال حملة تفتيش للحرس البلدي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 02:46 مساء
سيارات تابعة للحرس البلدي بسرت محملة ببعض المواد المخالفة. (الإنترنت)

أعلن جهاز الحرس البلدي بسرت إغلاق 5 محال تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعمال، وعدم وضع الأسعار وضبطها.

جاء ذلك خلال حملة أطلقها جهاز الحرس البلدي بسرت أمس الإثنين، خصصت للتفتيش على المخالفات في المحال التجارية ومحال بيع الألبان.

من جانبه، قال مدير مركز الحرس بسرت، العقيد هاشم رجب، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن أعدادًا كبيرة من المحال التجارية خضعت للتفتيش، وضبطت مخالفات كبيرة في الحملة.

وأضاف رجب أن دورية التفتيش ضبطت مخالفات تتعلق بانتهاء صلاحيات سلع ومواد غدائية، تمت مصادرتها بالكامل ليتم حرقها، كما أقفلت خمسة محال تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعمال، وعدم وضع الأسعار وضبطها.

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