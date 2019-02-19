العثور على جثة أحد جنود الكتيبة «276 مُشاة» في درنة

الجندي جبريل جواد. (أرشيفية: الإنترنت)

عثرت قوات الجيش الليبي على جثة الجندي جبريل جواد التابع للكتيبة «276 مُشاة» اليوم الثلاثاء، في منطقة المغار وسط مدينة درنة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر عمر الخرطوش، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الجندي جبريل فقد أثناء الاشتباكات ضد «الإرهابيين» في منطقة المغار.

وأضاف الخرطوش أنه عثر على جثة جواد أثناء عمليات التمشيط بعد انتهاء العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أنه جرى نقل الجندي إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال إن عمليات التمشيط لا تزال مستمرة، بالإضافة إلى استمرار عمليات تفكيك العبوات الناسفة والألغام الأرضية بمنطقتي المغار والمدينة القديمة.



وأشار الخرطوش إلى أن عددًا من وحدات الجيش انسحبت من درنة تباعًا، وعادت إلى ثكناتها بعد انتهاء مهامها في المدينة، مضيفًا أن هذه الوحدات ستكون مستعدة لأية مهام جديدة في انتظار التعليمات من القيادة العامة.