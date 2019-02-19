عبدالجليل يبحث نتائج أعمال اللجنة المكلفة بحصر مدارس الصفيح والمتهالكة

وزير تعليم الوفاق الدكتور عثمان عبد الجليل خلال لقائه مدير عام مصلحة المرافق التعليمية على القويرح ومديري الإدارات. (صورة من تعليم الوفاق)

بحث وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبدالجليل، مع مدير عام مصلحة المرافق التعليمية على القويرح، ومديري الإدارات والمكاتب، ورؤساء وأعضاء اللجان الفنية بالمصلحة نتائج أعمال اللجنة المكلفة بحصر مدارس الصفيح والمدارس المقامة بالمجهود الذاتي (المتهالكة).

وقالت وزارة التعليم في حكومة الوفاق إن حصر المدارس الصفيح والمتهالكة يأتي تمهيدًا للشروع في مشروع إحلال مدارس جديدة بديلة لها، بهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة للتلاميذ الدارسين فيها.

وكان وزير التعليم اجتمع الأسبوع الماضي مع مدير عام مصلحة المرافق التعليمية، ومدير إدارة المشروعات واللجنة الاستشارية بالمصلحة لبحث آلية لإحلال مبانٍ مدرسية بديلة للمدارس المتهالكة ومدارس الصفيح.

واستعرض الاجتماع المدارس التي تحتاج إلى صيانة شاملة بمختلف المناطق التعليمية التي بلغت نحو 194 مدرسة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي على مستوى البلاد.

وقال مدير عام مصلحة المرافق التعليمية إن المصلحة عملت على حصر هذه المدارس، والتعرف على أعداد الطلبة الدارسين بها لوضع حلول جذرية لها قبل بداية العام الدراسي المقبل.

من جانبه شدد الوزير على ضرورة وضع حلول عاجلة ووضع ترتيبات هندسية وفق معايير وشروط تتماشى مع الكثافة الطلابية وإنشاء مدارس بديلة عن مدارس الصفيح.

وزير تعليم الوفاق الدكتور عثمان عبد الجليل خلال لقائه مدير عام مصلحة المرافق التعليمية على القويرح ومديري الإدارات. (صورة من تعليم الوفاق)

وزير تعليم الوفاق الدكتور عثمان عبد الجليل خلال لقائه مدير عام مصلحة المرافق التعليمية على القويرح ومديري الإدارات. (صورة من تعليم الوفاق)