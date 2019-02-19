غسان سلامة يؤكد حرص الأمم المتحدة على دعم الفعاليات الثقافية في ربوع ليبيا

المبعوث الأممي غسان سلامة خلال لقائه عددًا من الأدباء والمثقفين في بنغازي. (البعثة الأممية)

استقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، صباح اليوم، عددًا من الأدباء والفنانين في بنغازي، حيث استمع منهم لعرض عن الوضع الثقافي في المدينة والشرق عمومًا.

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وقالت البعثة الأممية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المبعوث الأممي «يقدر الدور المهم الذي يلعبه المثقفون والأدباء»، مؤكدة حرص المنظمة على دعم الفعاليات الثقافية في ربوع ليبيا.

وكان المبعوث الأممي التقى أمس في بنغازي رئيس البلدية وممثلي المدينة، حيث «أطلعهم على إعادة تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية، كما ناقش القضايا الملحة والعاجلة التي تحتاج إلى تنسيق وثيق بين البعثة والسلطات المحلية».

وكان سلامة التقى في وقت سابق القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، وناقش الطرفان التطورات في الجنوب، والوضع الإنساني في درنة، والاستعدادات للملتقى الوطني.

المبعوث الأممي غشان سلامة خلال لقائه عددًا من الأدباء والمثقفين في بنغازي. (البعثة الأممية)