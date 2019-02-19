حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء (19 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود معظم مناطق ليبيا طقس يميل إلى الاستقرار.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:-
السماء قليلة السحب إلي صافية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16–22 ).
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:-
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا وفرصة سقوط أمطار علي بنغازي ومناطق الجبل الأخضر هذا اليوم، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15–19) مْ ولاتتجاوز (13) مْ على المرتفعات الجبلية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
السماء قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (18-20) مْ تصل إلى (25) مْ على غدامس وغات وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على غات.
الكفرة - السرير - تازربو:
ظهور بعض السحب العابرة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (18- 20) مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا وطفيفًا خلال اليومين القادمين.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المنوقعة على مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
09
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
صبراتة
|
09
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الزاوية
|
10
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
طرابلس
|
10
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
العزيزية
|
09
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الخمس
|
07
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مصراتة
|
07
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
19
|
قليلة السحب
|
سرت
|
08
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
نالوت
|
08
|
19
|
السماء صافية
|
08
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
يفرن
|
06
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الزنتان
|
05
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غريان
|
07
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
ترهونة
|
06
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
05
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
بني وليد
|
05
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
06
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مزده
|
04
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
05
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
ابونجيم
|
07
|
22
|
السماء صافية
|
07
|
22
|
السماء صافية
|
القريات
|
06
|
19
|
قليلة السحب
|
08
|
21
|
السماء صافية
|
هون
|
06
|
20
|
السماء صافية
|
07
|
21
|
السماء صافية
|
غدامس
|
09
|
24
|
السماء صافية
|
08
|
25
|
السماء صافية
|
أوبارى
|
06
|
20
|
السماء صافية
|
06
|
22
|
السماء صافية
|
سبها
|
08
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
21
|
السماء صافية
|
مرزق
|
05
|
18
|
السماء صافية
|
06
|
20
|
السماء صافية
|
القطرون
|
05
|
19
|
السماء صافية
|
06
|
20
|
السماء صافية
|
غات
|
10
|
25
|
السماء صافية
|
10
|
28
|
السماء صافية
|
رأس لأنوف
|
06
|
18
|
قليلة السحب
|
07
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
البريقة
|
06
|
16
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
08
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
اجدابيا
|
04
|
16
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
05
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
بنغازي
|
05
|
15
|
سقوط امطار متفرقة
|
04
|
15
|
قليلة السحب
|
المرج
|
03
|
12
|
سقوط امطار متفرقة
|
03
|
13
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
البيضاء
|
02
|
13
|
سقوط امطار متفرقة
|
02
|
14
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
شحات
|
06
|
13
|
سقوط امطار متفرقة
|
06
|
14
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
درنة
|
04
|
13
|
سقوط امطار متفرقة
|
04
|
13
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
طبرق
|
04
|
16
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
05
|
17
|
قليلة السحب
|
جالو
|
06
|
18
|
قليلة السحب
|
06
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الجغبوب
|
09
|
18
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
08
|
20
|
قليلة السحب
|
السرير
|
08
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
22
|
السماء صافية
|
تازربو
|
08
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
23
|
السماء صافية
|
الكفرة
|
08
|
19
|
السماء صافية
|
09
|
21
|
السماء صافية