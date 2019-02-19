حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء (19 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود معظم مناطق ليبيا طقس يميل إلى الاستقرار.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:-

السماء قليلة السحب إلي صافية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16–22 ).

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:-

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا وفرصة سقوط أمطار علي بنغازي ومناطق الجبل الأخضر هذا اليوم، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15–19) مْ ولاتتجاوز (13) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (18-20) مْ تصل إلى (25) مْ على غدامس وغات وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على غات.

الكفرة - السرير - تازربو:

ظهور بعض السحب العابرة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (18- 20) مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا وطفيفًا خلال اليومين القادمين.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المنوقعة على مدن ومناطق ليبيا: