السفير التركي يبحث مع وزير تخطيط الوفاق عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا

السفير التركي خلال لقائه رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق. (صورة من السفارة التركية)

بحث السفير التركي في ليبيا سرحت أكسن، مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهيمي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الإعداد للاجتماعات القادمة المزمع عقدها بشأن المشاريع التي تنفذها الشركات التركية في ليبيا.

وتعول ليبيا على عودة المشاريع الإسكانية والبنية التحتية المتعثرة والمتوقفة منذ العام 2011، بسبب الأوضاع الأمنية التي تسببت في مغادرة الشركات الأجنبية المنفذة هذه المشاريع، فيما تحاول وزارة الإسكان والمرافق بحكومة الوفاق الوطني إقناعها بالعودة لاستئناف العمل في المجال العقاري.

وقال وكيل شؤون الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق في حكومة الوفاق الوطني، صلاح الرقيعي، في تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط» إن «هناك اتصالات مع شركات تركية للعودة لاستكمال مشاريع الإسكان المتوقفة»، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بمليار دولار أميركي، مشيرًا إلى أن سبب عدم عودة الشركات «ما حدث في الجنوب الليبي من خطف فنيين بشركة كهربائية».

وأكد الرقيعي أن مختلف مشاريع الإسكان والمرافق «تتراوح نسب الإنجاز فيها ما بين 40% إلى 80%»، في انتظار استكمالها.

وعن إمكانية عودة الشركات للعمل في المناطق الآمنة، قال الرقيعي إن «هناك مساعي في هذا الإطار من أجل عودة هذه الشركات، لكن هناك تلكؤًا من المجلس الرئاسي في معالجة بعض الأمور المتعلقة بصرف أموال لتعويض الشركات نتيجة سرقة معداتها خلال السنوات السابقة».

وقطاع الإسكان والمرافق يستحوذ على النصيب الأوفر من مشاريع التنمية بقيمة 88.44 مليار دينار، بما يمثل 59.7% من إجمالي القيمة الكلية للعقود لنصف مليون وحدة سكنية متوقفة منذ العام 2011.

وتقول تقارير رسمية إن نحو 80 شركة من أصل 800 شركة أجنبية تعمل في ليبيا، حصلت على تعويضات وعادت بالفعل للعمل، أغلبها متواجد في المنطقة الشرقية ولكن معظمها غادر نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية.

وتحصلت شركة «غورتش» التركية، التي تعمل في مجال المقاولات على أكبر تعويض قيمته 40 مليون دولار، تسلمت نصفه، والباقي ستأخذه بعد عودتها إلى العمل في البلاد، فيما تنفذ الشركة التركية عدة مشاريع إسكانية وتوسعات إنشائية في جامعة طرابلس.

السفير التركي خلال لقائه وزير تخطيط الوفاق. (صورة من السفارة التركية)