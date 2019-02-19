باشاغا: الوضع الأمني بدأ يتحسن.. والتدخل الخارجي سبب الأزمة في ليبيا

وزير داخلية الوفاق باشاغا خلال لقائه نظيره المغربي بوريطة في العاصمة الرباط. (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، مع نظيره المغربي ناصر بورويطة في العاصمة الرباط الأوضاع الأمنية في ليبيا وأثرها على عملية الاستقرار داخليًا وخارجيًا.

وقال وزير الداخلية، في اللقاء الذي حضره السفير الليبي لدى المغرب عبدالمجيد سيف النصر إن الوضع الأمني في ليبيا بدأ يتحسن بشكل ملحوظ ويشهد حالة من الاستقرار، مشيرًا إلى أن دعم المغرب في هذا الشأن سيساهم في تطوير عمل المؤسسات الأمنية سواء كانت محليًا أو دوليًا.

وأكد أن الليبيين يجب أن يكونوا بعيدين عن الأجندة الخارجية، وإنهم قادرون على تنظيم أنفسهم دون أي تدخل خارجي، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في التدخل الخارجي في الشأن الليبي.

وأضاف أننا «نتكلم بخطاب وطني لكل الليبيين لأنه يساعد في رأب الصدع بين الأخوة».

من جانبه، قال الوزير المغربي إن الاهتمام بالمدخل الأمني هو الأهم، من حيث إنه يخلق ظروفًا مناسبة للاستقرار في ليبيا، قائلاً: إن الليبيين لو تركوا لوحدهم لانتهت عدة مشاكل كانت تعرقل مسيرة بناء الدولة.

وأكد أن المغرب وعلى المستوى السياسي «تدعم بشكل تام وبرغبة أكيدة الاستقرار في ليبيا (..) التدخلات الخارجية هي العدو والمشكلة الأساسية في دعم الاستقرار بليبيا، مطالبًا بترجمة هذا الدعم السياسي إلى برامج عملية.

وزير داخلية الوفاق باشاغا خلال لقائه نظيره المغربي بوريطة في العاصمة الرباط. (داخلية الوفاق)

وزير داخلية الوفاق باشاغا خلال لقائه نظيره المغربي بوريطة في العاصمة الرباط. (داخلية الوفاق)