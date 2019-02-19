تعليم الوفاق تناقش مقترحات للتغلب على النقص الحاد بكليات الطب البشري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 08:00 صباحا
لجنة التّعليم الطبي للمرحلة ما قبل السريريّة. (صورة من تعليم الوفاق)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، أنها وضعت مقترحات للتغلب على النّقص الحادّ الذي تعاني منه كليّات الطبّ البشريّ في جميع الجامعات بليبيا، إلا أن تلك المقترحات لم تكن نتائجها على المستوى المأمول.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح الاثنين، بوزارة التعليم برئاسة الدكتور مفتاح زرموح مع الدكتور أسامة خميّرة، والدكتور أحمد زايد، والدكتور علي عفّان، والدكتور محمد السيد، والدكتور خالد عبد المولى، والدكتور محمد بن عثمان.

وقالت وزارة التعليم، إن لجنة التّعليم الطبي للمرحلة ما قبل السريريّة، اجتمعت واقترحت مُنسِّقين للمقرّرات المختلفة بالمرحلة المذكورة بكليات الطب البشري، ووضعت اقتراحات، وهي:
• تمكين الطلاب من متابعة المحاضرات عن بعد (البث المباشر).
• تسجيل المحاضرات من قِبل نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين لهم الخبرة العلميّة والتربويّة في طرق التدريس.
• تكليف منسِّق خبير في تخصصه لكل مادة ومتابعته لجميع النواحي التي تتعلق بالمادة.

وأشارت إلى أن المكلَّفين بمتابعة تلك المقترحات، لاحظوا التفاوت في معدلات الإنجاز؛ أي أنّ هناك فرقاً واضحاً في الكمّ من المقرّرات الذي تمّ إعطاؤه من قبل أعضاء هيئة التدريس في كليات الطب البشري في مخلتف الجامعات بالمدن، كما لاحظوا صعوبة البث المباشر في آن واحد نظراً لتفاوت معدلات الإنجاز وإشكالية التقنية؛ ولذلك يصعب تمكين الطلاب من متابعة المحاضرات عن بعد في السنة الحالية؛ ما أدى إلى تأجيل هذه الخطوة للسنة القادمة.

وأكدت أنها قررت تسجيل المحاضرات وإرسالها إلى الكليّات، حتى يتمكّن الطلاب من متابعتها مع شرط حضورهم.

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