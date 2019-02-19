سرقة وتخريب 4 آبار مياه بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 01:54 صباحا
اعتداءات وسرقة لحقول آبار مياه منظومة الحساونة – سهل الجفارة

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة عن سرقة وتخريب 4 آبار جديدة وتخريب المحولات الكهربائية، بعد توقف اعتداءات السرقة والتخريب التي تتعرض لها حقول آبار المياه لمدة شهرين متتالين، ليرتفع عدد الآبار التي جرى تخريبها وسرقتها وخروجها عن الخدمة إلى 96 بئر منذ بداية سنة 2017.

وأشار الجهاز في بيان إلى أنّ «إدارة المنظومة تؤكد على خطورة هذه الاعتداءات الإجرامية، وتردي الوضع الأمني بمنطقة حقول الآبار الذي كان السبب في توقف أعمال صيانة المضخات الغاطسة بالآبار وإعادة تركيبها».

ارتفاع عدد آبار المياه الخارجة عن الخدمة بمنظومة الحساونة إلى 92 بئرا

ولفت البيان إلى حدوث «عجز في الإمداد المائي وعدم القدرة على تلبية احتياجات المدن والمشاريع الزراعية من المياه بالمنطقة الغربية والوسطى بشكل منتظم ومستمر دون انقطاع مع حلول فصل الصيف المقبل».

وناشد الجهاز «الجهات المسؤولة والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتهم أمام المواطن والوطن بتوفير الحماية لحقول الآبار للحفاظ على استمرار ضخ المياه وتجنب كارثة انقطاع الإمداد المائي».

اعتداءات وسرقة لحقول آبار مياه منظومة الحساونة – سهل الجفارة
اعتداءات وسرقة لحقول آبار مياه منظومة الحساونة – سهل الجفارة
اعتداءات وسرقة لحقول آبار مياه منظومة الحساونة – سهل الجفارة
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