غسان سلامة ناقش مع أعضاء بمجلس النواب السيناريوهات المحتملة للعملية السياسية

المبعوث الأممي غسان سلامة استقبل خلال زيارته إلى مدينة بنغازي عددًا من أعضاء مجلس النواب

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، أنّ المبعوث الأممي غسان سلامة استقبل خلال زيارته إلى مدينة بنغازي عددًا من أعضاء مجلس النواب.

وأشارت البعثة في تدوينة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ الممثل الخاص للأمين العام «ناقش مع عدد من البرلمانيين الليلة في بنغازي، العملية السياسية في ليبيا والسيناريوهات المحتملة للمضي بها قدمًا».

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وكان سلامة التقى في وقت سابق من الإثنين رئيس بلدية بنغازي وممثلي المدينة، وناقش معهما تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية، فضلاً عن لقائه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الذي تطرق إلى التطورات في الجنوب، والوضع الإنساني في درنة، والاستعدادات للملتقى الوطني.