ورشة عمل تنشيطية لمعلمي الفئات الخاصة بـ«عين زارة» و«جنزور»

ورشة عمل تنشطية لمعلمي الفئات الخاصة لمعلمي الفئات الخاصة بمراقبات التعليم جنزور وعين زارة

عقد الاتنين ورشة عمل تنشطية لمعلمي الفئات الخاصة لمعلمي الفئات الخاصة بمراقبات التعليم جنزور وعين زارة، وذلك بمقر المركز العام لتدريب وتطوير التعليم بوزارة التعليم، بحضور مديرة إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة الدكتورة سالمة الكرطال، ومديرة المركز العام لتدريب وتطوير التعليم الدكتورة مسعودة الأسود.

وأفادت الدكتورة سالمة الكرطال بأن ورشة العمل ستستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك بالتعاون بين إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بوزارة التعليم والمركز العام لتدريب وتطوير التعليم.

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يذكر أن إجمالي عدد المعلمين المستهدفين بهذه الورشة 64 معلمًا ومعلمة من معلمي الفئات الخاصة.

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أجرت خلال الفترة الماضية عدة إصلاحات بقطاع التعليم، سواء على مستوى الأبنية التعليمية أوالتدريس والمناهج، من بينها استراتيجية تضمن معايير دولية في النظام التعليمي، أسفرت عن تدني نسب النجاح في أغلب الشهادات العامة.