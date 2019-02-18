حكومة الوفاق تبحث آلية جديدًا بشأن رواتب العناصر الطبية والطبية المساعدة

رئيس المجلس الرئاسي عقد اجتماعًا مع أعضاء لجنة دراسة رواتب العناصر الطبية والطبية المساعدة

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الإثنين، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة رواتب العناصر الطبية والطبية المساعدة، بحضور وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى.

وأشار بيان نشرته وزارة الصحة على «فيسبوك» إلى أنّ الاجتماع «ناقش نتائج عمل اللجنة وتوصياتها، حيث أحيلت بعض الملاحظات إلى الإدارة القانونية بوزارة العدل لإبداء الرأي القانوني حيالها، فضلاً عن بحث بعض التعديلات المقترحة تمهيدًا لصياغة القرار حول الرواتب بصورة رسمية».

حضر الاجتماع رئيس لجنة دراسة الرواتب فوزي أونيس، ومدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة الطاهر عبد العزيز سليمان، ومدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي سمير صقر، وممثل عن نقابة الأطباء البهلول بن رمضان.

يذكر أن اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1495 لسنة 2018 تتولى إعادة دراسة لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية الصادرة بالقرار رقم 1354 لسنة 2018.