غسان سلامة ناقش إعادة تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 11:08 مساء
غسان سلامة التقى اليوم الإثنين في بنغازي رئيس البلدية وممثلي المدينة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، أنّ المبعوث الأممي غسان سلامة ناقش في بنغازي إعادة تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية.

وأشارت البعثة في تدوينة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ الممثل الخاص للأمين العام التقى اليوم في بنغازي رئيس البلدية وممثلي المدينة. 

البعثة الأممية: غسان سلامة ناقش مع حفتر 3 ملفات هامة

وأضاف البيان أن سلامة «أطلعهم على إعادة تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية، كما ناقش القضايا الملحة والعاجلة التي تحتاج إلى تنسيق وثيق بين البعثة والسلطات المحلية».

وكان سلامة التقى في وقت سابق القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، وناقش الطرفان التطورات في الجنوب، والوضع الإنساني في درنة، والاستعدادات للملتقى الوطني.

غسان سلامة التقى اليوم الإثنين في بنغازي رئيس البلدية وممثلي المدينة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موريتانيا تدشن حملة تبرعات لمنتخب «الأمم»
رياضة عالمية
صولة يكشف سبب غياب نشنوش عن المنتخب
رياضة محلية
كاركاتير حليم - ثورة فبراير والحلم المسروق!
كاريكاتير
بالفيديو: حريق هائل في أبراج جبل عمر بمكة المكرمة (صور)
دولى
دوردة في القاهرة ومنها إلى أوروبا للعلاج
ليبيا
علي عبد اللطيف احميده: هذا هو المطلوب من أطراف الأزمة الليبية.. والتاريخ لا يرحم
ليبيا
المسلاتي: ليبيا بلد غاب عنه حسن التدبير
ليبيا
صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل
ليبيا
ماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبب سماعات الأذن .. أكثر من مليار شخص يواجهون خطر الإصابة بالصمم