غسان سلامة ناقش إعادة تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية

غسان سلامة التقى اليوم الإثنين في بنغازي رئيس البلدية وممثلي المدينة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، أنّ المبعوث الأممي غسان سلامة ناقش في بنغازي إعادة تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية.

وأشارت البعثة في تدوينة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ الممثل الخاص للأمين العام التقى اليوم في بنغازي رئيس البلدية وممثلي المدينة.

البعثة الأممية: غسان سلامة ناقش مع حفتر 3 ملفات هامة

وأضاف البيان أن سلامة «أطلعهم على إعادة تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية، كما ناقش القضايا الملحة والعاجلة التي تحتاج إلى تنسيق وثيق بين البعثة والسلطات المحلية».

وكان سلامة التقى في وقت سابق القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، وناقش الطرفان التطورات في الجنوب، والوضع الإنساني في درنة، والاستعدادات للملتقى الوطني.

غسان سلامة التقى اليوم الإثنين في بنغازي رئيس البلدية وممثلي المدينة