هبوط الدولار وصعود اليورو والإسترليني في السوق الرسمية

تباين سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام العملة المحلية في السوق الرسمية

تراجع سعر صرف الدولار، وصعد والإسترليني واليورو، مقابل الدينار، اليوم الإثنين، في السوق الرسمية، مقارنة بآخر أسعار معلنة نهاية الأسبوع الماضي (الخميس)، حسب مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية تراجعًا بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3913 دينارًا اليوم، مقارنة بـ1.3935 دينار الخميس الماضي.

فيما صعدت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5735 دينارًا اليوم، مقابل 1.5714 دينار خلال الفترة نفسها، كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.7961 دينار اليوم، مقابل 1.7930 دينار.

«المركزي» يطلق الإصدار الثاني من الدينار الليبي

أما الين الياباني فصعد إلى 1.2600 دينار مقابل 1.2500 دينار الخميس، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليوان الصيني الذي سجل 0.2057 دينار، مقارنة بـ0.2060 دينار خلال الفترة نفسها.

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، ارتفع سعر صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي تراجع إلى 0.3710 دينار مقابل 0.3716 دينار، كما ارتفع أمام الدرهم الإماراتي الذي تراجع إلى 0.3788 دينار مقارنة بـ0.3794 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.