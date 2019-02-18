البعثة الأممية: غسان سلامة ناقش مع حفتر 3 ملفات هامة

المشير خليفة حفتر يستقبل المبعوث الأممي غسان سلامة بمقر القيادة العامة بالرجمة

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنّ المبعوث الأممي غسان سلامة ناقش مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، 3 ملفات هامة تتعلق بتطورات الوضع في ليبيا.

وأشارت البعثة في بيان مقتضب عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أنّ حفتر وسلامة ناقشا «التطورات في الجنوب، والوضع الإنساني في درنة، والاستعدادات للملتقى الوطني»، فضلاً عن الوضع السياسي في ليبيا بشكل عام.

حفتر يستقبل غسان سلامة في الرجمة

وجاء لقاء حفتر وسلامة في وقت سابق اليوم بالتزامن مع جولات يحاول إزاءها المبعوث الأممي تنفيذ خطوات الطريق التي يعكف على التحضير لها حاليًا، وتستهدف عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الفترة القليلة المقبلة.