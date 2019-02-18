اتفاق لنقل اختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة إلى المجالس البلدية

وزارتا الحكم المحلي والاقتصاد والصناعة يوقعان اتفاقية لنقل اختصاصات بعض القطاعات إلى البلديات

وقّعت وزارتا الحكم المحلي والاقتصاد والصناعة، الإثنين، اتفاقية لنقل اختصاصات بعض القطاعات إلى البلديات لتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المحلية ذات العلاقة بنشاط القطاع، وذلك لدعم اللامركزية لتفعيل دور المجالس البلدية.

وأشار بيان لإدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ الاتفاق نص على نقل اختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة ذات العلاقة بالإدارة المحلية إلى المجالس البلدية.

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ويعد هذا هو أول اتفاق فعلي لنقل الاختصاصات للمجالس البلدية في ليبيا، بعد صدور القرار 59 لعام 2012 بشأن تنظيم الإدارة المحلية، وقرار المجلس الرئاسي رقم 35 لعام 2018 بتشكيل اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية.

وجاء الاتفاق عقب اجتماع لوزيري الحكم المحلي والاقتصاد والصناعة المفوضين بحكومة الوفاق الوطني وبحضور عضو المجلس الرئاسي محمد العماري زايد ومدير إدارة المحافظات والبلديات صلاح فطح.