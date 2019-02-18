حفتر يشدد على إنهاء أي إجراءات تعيق إعمار بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 08:38 مساء
حفتر يتوسط وفد المجلس التسييري لبلدية بنغازي. (بلدية بنغازي)

شدد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر «على ضرورة المباشرة وبشكل عاجل بإنهاء أي إجراءات تعيق إعمار بنغازي وتذليل الصعاب»، مؤكدًا أن المدينة «هي التي دفعت التكلفة الباهظة من دماء شبابها وتستحق أن يعيش أهلها في رخاء وعزة وكرامة» وفق ما نشرته بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة مساء أمس الأحد، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بو جواري والوفد المرافق له الذي ضم عضو المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات ومدير إدارة تقنية المعلومات بالبلدية ومدير هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة للمنطقة الشرقية.

وقالت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الزيارة جاءت «لمباركة الانتصارات المؤزرة التي حققتها القوات المسلحة الليبية لدحر الإرهاب في منطقة الجنوب الليبي واستتباب الأمن وعودة مؤسسات الدولة لحضن الوطن بالإضافة إلى مناقشة المستجدات المتعلقة بإعمار مدينة بنغازي».

وأضافت البلدية أن رئيس المجلس التسييري المهندس الصقر بو جواري أطلع المشير خليفة حفتر «على آخر مستجدات الأوضاع الخدمية لمدينة بنغازي وذلك من خلال عرض بعض الإجراءات الأولية المتخذة واللازمة لإعداد رؤية إعادة إعمار بنغازي».

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