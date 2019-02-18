حفتر يستقبل غسان سلامة في الرجمة

المشير خليفة حفتر يستقبل المبعوث الأممي غسان سلامة بمقر القيادة العامة بالرجمة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، وذلك بمقر القيادة العامة بالرجمة.

وأشار بيان مقتضب نشرته صفحة مكتب الإعلام بالقيادة العامة على «فيسبوك»، إلى أنّ اللقاء «ناقش أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا».

غسان سلامة يسابق الزمن لإنقاذ خطته في ليبيا

وجاء لقاء حفتر وسلامة في أعقاب جولة مناقشات للمبعوث الأممي في إطار محاولات تفكيك «حصار» فشل خطته وإنقاذ خطوات الطريق التي يعكف على التحضير لها حاليًا، وتستهدف عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الفترة القليلة المقبلة.

المشير خليفة حفتر يستقبل المبعوث الأممي غسان سلامة بمقر القيادة العامة بالرجمة