حفتر يستقبل غسان سلامة في الرجمة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 08:07 مساء
المشير خليفة حفتر يستقبل المبعوث الأممي غسان سلامة بمقر القيادة العامة بالرجمة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، وذلك بمقر القيادة العامة بالرجمة.

وأشار بيان مقتضب نشرته صفحة مكتب الإعلام بالقيادة العامة على «فيسبوك»، إلى أنّ اللقاء «ناقش أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا».

غسان سلامة يسابق الزمن لإنقاذ خطته في ليبيا

وجاء لقاء حفتر وسلامة في أعقاب جولة مناقشات للمبعوث الأممي في إطار محاولات تفكيك «حصار» فشل خطته وإنقاذ خطوات الطريق التي يعكف على التحضير لها حاليًا، وتستهدف عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الفترة القليلة المقبلة.

المشير خليفة حفتر يستقبل المبعوث الأممي غسان سلامة بمقر القيادة العامة بالرجمة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صولة يكشف سبب غياب نشنوش عن المنتخب
رياضة محلية
كاركاتير حليم - ثورة فبراير والحلم المسروق!
كاريكاتير
بالفيديو: حريق هائل في أبراج جبل عمر بمكة المكرمة (صور)
دولى
دوردة في القاهرة ومنها إلى أوروبا للعلاج
ليبيا
علي عبد اللطيف احميده: هذا هو المطلوب من أطراف الأزمة الليبية.. والتاريخ لا يرحم
ليبيا
المسلاتي: ليبيا بلد غاب عنه حسن التدبير
ليبيا
صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل
ليبيا
ماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟
ليبيا
عادل الحاسي لـ«الوسط»: دخلنا مرحلة أن نكون أولا نكون
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبب سماعات الأذن .. أكثر من مليار شخص يواجهون خطر الإصابة بالصمم