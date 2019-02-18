معيتيق يبحث استئناف تنفيذ مشروعات النقل المتوقفة

أحمد معيتيق يبحث آليات استئناف تنفيذ المشروعات المتوقفة والمستحدثة الخاصة بقطاع المواصلات

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، آليات استئناف تنفيذ المشروعات المتوقفة والمستحدثة الخاصة بقطاع المواصلات، وذلك خلال لقاء مع وزيري المواصلات والاقتصاد والصناعة ميلاد معتوق والدكتور علي العيساوي.

وأشار بيان، نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أنّ معيتيق، بحث مع وزيري المواصلات والاقتصاد والصناعة المقترح المقدم من وزارة المواصلات لتنفيذ المشروعات المتوقفة، والمستحدثة المزمع تنفيذها خلال هذا العام، والذي تضّمن مشاركة القطاع الخاص في بعض المشروعات الهامة.

وأكد معيتيق على «ضرورة التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة لتحديد أولويات المشروعات والمدد الزمنية لتنفيذها وإحالتها للمجلس الرئاسي لاعتمادها ومنح الإذن للبدء فيها».