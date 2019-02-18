السفيرة الفرنسية: أتمنى أنّ يكون 2019 عام التنمية الاقتصادية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 07:12 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هيلين

قالت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هيلين، إنّها تتمنى أنّ يكون هذا العام للتنمية والتطوير الاقتصادي من خلال الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والسفيرة الفرنسية التي «هنأت الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير»، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء.

وجددت بياتريس دو هيلين، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء دعم بلادها لحكومة الوفاق الوطني، وزيادة آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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كما عبرت السفيرة، عن أملها في «أن يكون هذا العام للتنمية والتطوير الاقتصادي من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي ستسهم في تنفيذ المشروعات التي تخدم كافة القطاعات».

وبدأت حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرّها المجلس الرئاسي العام الماضي بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.

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