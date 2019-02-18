مستشفى طرابلس الجامعي يبدأ إجراء عمليات القلب المفتوح لمرضى الجنوب

غرفة العمليات بمستشفى طرابلس الجامعي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مستشفى طرابلس الجامعي، اليوم الأحد، بدء إجراء عمليات القلب المفتوح للمرضى المحالين إلى المستشفى من المنطقة الجنوبية، برعاية شركة «المدار الجديد»، وفق ما نشرته صفحة المستشفى الجامعي طرابلس على موقع «فيسبوك».

وأوضح المستشفى أن هذه العمليات تأتي «تنفيذًا لاتفاقية التعاون التي وقعها مستشفى طرابلس الجامعي (الطبي) مع شركة المدار الجديد ومستشفى سبها الطبي مؤخراً لإجراء 50 عملية قلب مفتوح لمرضى المنطقة الجنوبية».

وقال المستشفى إن «أول عملية قلب مفتوح وزراعة صمام أجريت صباح اليوم الإثنين لسيدة تبلغ من العمر 46 عامًا، تكللت بالنجاح التام أجراها رئيس وحدة جراحة القلب بالمستشفى الأخصائي الدكتور خالد طالب، والفريق الطبي المرافق له».

وأشاد الدكتور خالد طالب بالجهود التي بذلها الفريق الطبي لضمان نجاح العملية، موضحاً أن المريضة ستتم متابعة صحتها على مدار الساعة، والتي ستبدأ مظاهر التعافي عليها خلال 48 ساعة القادمة، وفق ما نشرته صفحة المستشفى.

وأكد طالب «أن كل الترتيبات قد اتخذت من قبل إدارة المستشفى بالتنسيق مع شركة المدار للاستمرار في إجراء العمليات وتوفير الاحتياجات المتفق عليها دون توقف لمناطق الجنوب وكل المناطق بدون استثناء».

وأشاد «بالتزام شركة المدار بما تم الاتفاق عليه ودعمها لقسم جراحة القلب الذي استؤنف العمل فيه بعد توقف أربع سنوات، والنقلة النوعية التي أحدثتها لمساعدتها المرضى بالإضافة لزيادة نسبة الأداء بالقسم، وطالب وزارة الصحة الاهتمام بالمستشفيات العامة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى».

وأكد مدير عام مستشفى طرابلس الجامعي الدكتور نبيل العجيلي «أن استئناف عمليات جراحة القلب بالتنسيق ودعم شركة المدار ستسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء على المواطنين بمصاريف إجراء العمليات في مصحات القطاع الخاص التي تثقل كاهلهم، وتكبدهم مشاق السفرللعلاج بالخارج، في خطوة يهدف من خلالها إعادة الثقة في الطبيب الليبي وتوطين العلاج بالداخل».