«المركزي» يطلق الإصدار الثاني من الدينار الليبي

الإصدار الثاني من فئة الدينار الليبي. (بوابة الوسط)

أعلن المصرف المركزي اليوم الإثنين إطلاق الإصدار الثاني من فئة الدينار الليبي للتداول.

وأشار، في إدارج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذا الإصدار يأتي بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير.

ويحمل هذا الإصدار صورًا لشيخ المجاهدين عمر المختار، وقوس ماركس أوريليوس، ومصفاة البريقة النفطية.

وحسب المصرف المركزي، فإن الإصدار النقدي الجديد مصنوع من مادة البوليمر البلاستيكية التي تتميز بأنها أكثر أمانًا من التزييف.

كما يتميز هذا الإصدار بسهولة استخدامه في ماكينات الصرف الآلي، ويعادل 4 أضعاف العملات المصنوعة من القطن.