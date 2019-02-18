أمر «الكرامة» من «الشرارة»: الجيش هو الحامي الحصين لقوت الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 03:20 مساء
آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي خلال زيارة إلى حقل الشرارة. (الإعلام الحربي)

أعلن الجيش الوطني، اليوم الإثنين أن آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي زار حقل الشرارة النفطي، يرافقه اللواء المبروك الغزوي آمر منطقة سبها العسكرية.

ونقلت الصفحة الرسمية لشعبة الإعلام الحربي بالجيش  على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الحاسي قوله: إن الجيش هو الحامي الحصين لقوت الليبيين .

وخلال الزيارة، أجرى آمر غرفة عمليات الكرامة جولة في مرافق الحقل واطلع على سير العمل به، وتفقد مواقع القوات المسلحة المتمركزة حول الحقل

يشار إلى أن آمري القوات التي تؤمن الحقل ومدير الحقل وبعض العاملين فيه كانوا في استقبال الحاسي والغزوي .


..

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - ثورة فبراير والحلم المسروق!
كاريكاتير
بالفيديو: حريق هائل في أبراج جبل عمر بمكة المكرمة (صور)
دولى
دوردة في القاهرة ومنها إلى أوروبا للعلاج
ليبيا
علي عبد اللطيف احميده: هذا هو المطلوب من أطراف الأزمة الليبية.. والتاريخ لا يرحم
ليبيا
المسلاتي: ليبيا بلد غاب عنه حسن التدبير
ليبيا
صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل
ليبيا
ماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟
ليبيا
عادل الحاسي لـ«الوسط»: دخلنا مرحلة أن نكون أولا نكون
ليبيا
على غرار زويدي.. ما هي فرص المرأة التونسية للوصول للرئاسة هذا العام؟
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبب سماعات الأذن .. أكثر من مليار شخص يواجهون خطر الإصابة بالصمم