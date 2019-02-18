أمر «الكرامة» من «الشرارة»: الجيش هو الحامي الحصين لقوت الليبيين

آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي خلال زيارة إلى حقل الشرارة. (الإعلام الحربي)

أعلن الجيش الوطني، اليوم الإثنين أن آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي زار حقل الشرارة النفطي، يرافقه اللواء المبروك الغزوي آمر منطقة سبها العسكرية.

ونقلت الصفحة الرسمية لشعبة الإعلام الحربي بالجيش على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الحاسي قوله: إن الجيش هو الحامي الحصين لقوت الليبيين .

وخلال الزيارة، أجرى آمر غرفة عمليات الكرامة جولة في مرافق الحقل واطلع على سير العمل به، وتفقد مواقع القوات المسلحة المتمركزة حول الحقل

يشار إلى أن آمري القوات التي تؤمن الحقل ومدير الحقل وبعض العاملين فيه كانوا في استقبال الحاسي والغزوي .



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