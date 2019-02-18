السراج يبحث إجراءات تحسين مرتبات الكوادر الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 02:48 مساء
السراج خلال اجتماع مع لجنة دراسة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة. (المكتب الإعلامي للسراج)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، صباح اليوم الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي لدراسة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن عددًا من الملاحظات أحيلت إلى الإدارة القانونية بوزارة العدل لإبداء الرأي القانوني حيالها، كما جرى نقاش حول بعض التعديلات المقترحة تمهيدًا لصياغة القرار حول المرتبات بصورة متكاملة ورسمية.

من ناحية أخرى عرض مدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي على السراج ما تم اتخاذه حيال تنظيم المهن الصحية، وتقديم الخدمة عن طريق المناطق الصحية المتكاملة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة محمد هيثم، ومدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي د. سمير صقر، والطاهر عبدالعزيز من نقابة الأطباء، ومندوب إدارة الشؤون القانونية عبدالرحمن بشير، ورئيس لجنة دراسة المرتبات فوزي أونيس.

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