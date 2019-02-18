ارتفاع العملات الدولية الرئيسة في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 02:42 مساء

ارتفعت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسة الأكثر تداولاً مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين.
 
وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا طفيفًا بفارق قرش واحد، مسجلاً 4.36 دينار اليوم، مقابل 4.35 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
 
كذلك صعد اليورو بفارق قرش واحد مسجلاً 4.92 دينار اليوم، مقابل 4.91 دينار أمس، فيما كان الارتفاع الأكبر من نصيب الجنيه الإسترليني الذي صعد إلى 5.48 دينار، مقابل 5.44 دينار أمس بفارق 4 قروش.
 
واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.82 دينار، فيما ارتفع الدينار التونسي إلى 1.41 دينار، مقابل 1.38 دينار أمس بفارق 3 قروش.

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