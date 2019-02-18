معيتيق يبحث مقترحًا بتنفيذ مشروعات المواصلات المتوقفة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 01:19 مساء

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، المقترح المقدم من وزارة المواصلات لتنفيذ المشروعات المتوقفة، والمستحدثة المزمع تنفيذها خلال هذا العام الذي تضّمن مشاركة القطاع الخاص في بعض المشروعات المهمة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي صباح اليوم الإثنين، مع وزيري المواصلات ميلاد معتوق والاقتصاد والصناعة علي العيساوي بحكومة الوفاق، وفق الصفحة الرسمية لمعيتيق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد معيتيق ضرورة التنسيق بين وزارات الاقتصاد والمواصلات والتخطيط، لتحديد أولويات المشروعات وإحالتها للمجلس الرئاسي لاعتمادها ومنح الإذن للبدء في تنفيذها.
 

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