حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (18 من فبراير)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تاثر أغلب مناطق ليبيا بامتداد لمرتفع جوي يعمل على استقرار فى حالة الطقس اعتبارا من اليوم .

وأشارت النشرة الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة تميل للإعتدال نهارا خاصة على غرب البلاد، مشيرة إلى وجود بقايا من السحب الممطرة اليوم وغدا علي أقصى مناطق الشمال الشرقى.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس: السماء قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14و18 درجة مئوية ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا من يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مرادة

الطقس: السماء مغطاة جرئيًا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم ويوم الغد على أقصى مناطق الشمال الشرقي.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14و18 درجة مئوية ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب اليوم على غدامس والجفرة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية وبين 21 و24 درجة مئوية على غدامس وغات.

الكفرة - السرير- تازربو

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16و19 درجة مئوية.