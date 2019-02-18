«خارجية الوفاق» تطالب بتصحيح مسار الاتحاد المغاربي

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بـ«تصحيح مسار اتحاد المغرب العربي»، داعية إلى «الأخذ في الاعتبار ظروف المرحلة الحالية وما يشهده العالم من تغيرات والمنطقة من تحديات».

وقالت الوزارة في بيان لمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس الاتحاد: «إننا في دولة ليبيا (كرئاسة للاتحاد) نجدد الدعوة للدول الأعضاء، لاستغلال فرصة الأجواء الإيجابية الحالية والتقارب الملموس في وجهات النظر الذي عكسته التصريحات البناءة للعمل على تفعيل منظومة العمل المغاربي المشترك».

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وثمن البيان «حرص جميع الدول الأعضاء دون استثناء على أهمية وضرورة التحرك السريع لعقد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في أقرب الآجال» مؤكدًا «إجراء المشاورات اللازمة لمزيد من تقريب وجهات النظر وتسريع وتيرة العمل خلال الفترة القريبة المقبلة».

وفي السابع عشر من فبراير من العام 1989 تأسس الاتحاد المغاربي في مدينة مراكش المغربية؛ بهدف تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها لتحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها.