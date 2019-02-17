شاهد.. وصول العمال التونسيين إلى مديرية أمن الزاوية بعد تحريرهم من الخاطفين

العمال التونسيون بمديرية أمن الزاوية بعد تحريرهم. (قناة ليبيا بانوراما)

وصل العمال التونسيون المخطوفون إلى مقر مديرية أمن الزاوية مساء اليوم الأحد بعد تحريرهم من المجموعة المسلحة التي خطفتهم يوم الخميس الماضي أثناء توجههم إلى مقر عملهم بمصفاة النفط في المدينة.

وقالت مديرية أمن الزاوية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تحرير العمل التونسيين جاء «من خلال قوة الإسناد الثالثة وقسم البحث الجنائي والتحريات ومركز شرطة الزاوية الوسط» الذين نجحوا «في تحرير العمالة التونسية المختطفة قبل يومين».

وأكدت مديرية أمن الزاوية أن العمال التونسيين الـ14 «بصحة جيدة» ونشرت «صورا أولية للعمالة التونسية بعد تحريرها» وفيديو بعد وصولهم إلى مقر المديرية. ونوهت إلى أنه «يجري الآن التواصل مع الجهات المعنية لضمان عودتهم بسلام إلى ذويهم»

وأكد رئيس مكتب العلاقات العامة في مديرية أمن الزاوية العقيد عادل الحواص في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» إخلاء سبيل الرهائن التوانسة الـ 14 الذين كانوا محتجزين منذ الخميس الماضي في مدينة الزاوية غرب البلاد.

وكانت وسائل إعلام تونسية أعلنت أول أمس الجمعة عن احتجاز 14 عاملا تونسيا بمدينة الزاوية 45 كلم غرب طرابلس لدى مجموعة مسلحة ليبية عندما كانوا في طريقهم للعمل بمصفاة النفط في مدينة الزاوية علي خلفية إيقاف السلطات التونسية لـ«شخص ليبي» بتونس.

اقرأ أيضًا: «أمن الزاوية» تعلن تفاصيل خطف العمال التونسيين

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية أمن الزاوية تفاصيل الحادث. وقالت المديرية، في بيان إن «سيارة مجهولة الهوية اعترضت حافلة نقل العمالة التونسية أثناء مرورها من طريق الفاسي بالزاوية صباح يوم الخميس الماضي عند الساعة الثامنة واقتادتها لجهة ما لم نتوصل إليها بعد».