وفد من القيادة العامة يزور حقل الشرارة ويتجول في مرافقه

جولة وفد القيادة العامة في حقل الشرارة. (صفحة الناطق باسم القيادة العامة على فيسبوك)

أجرى وفد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في المنطقة الجنوبية اليوم الأحد، زيارة إلى حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، وتجول في مرافقه وتفقد مواقع القوات المتمركزة في محيط الحقل.

وضم الوفد كلا من آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي وآمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي والناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، وفق ما نشره الأخير عبر صفحة الناطق باسم القيادة العامة على «فيسبوك»

وقال المسماري إن وفد القيادة العامة كان في استقباله لدى وصوله إلى موقع حقل الشرارة النفطي قادة القوات التي تؤمن الحقل ومدير الحقل وبعض العاملين فيه.

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وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، إن غرفة عملية الكرامة في المنطقة الجنوبية «ستعد تقريرا أمنيا حول حقل الشرارة بعد تمشيطه من الألغام ومن بقايا الأسلحة والذخائر وتأمينه على المديين القريب والبعيد».

وأضاف المسماري في تصريح إلى قناة «العربية الحدث» اليوم الأحد، أنهم سيعلنون بعد ذلك «بشكل رسمي تسليم الحقل للجهات ذات العلاقة»، مؤكدا أنهم سيمنعون «منعا باتا دخول أي عسكري داخل الحقل حتى من سرايا حرس المنشات النفطية سيكون عليهم التأمين من الخارج»