أهالي سبها يحتفلون الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 17 فبراير 2019, 08:59 مساء
احتفالات أهالي سبها بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أحيا أهالي وسكان مدينة سبها، اليوم الأحد، عبر مسيرات جابت منطقة القرضة وشارع جمال عبدالناصر التقت فى ساحة الاستقلال الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير 2011، معبرين عن فرحتهم بالمناسبة.

واحتشد المواطنون بساحة الاستقلال وسط مدينة سبها رافعين علم الاستقلال مع أطفالهم وأسرهم، وردد المشاركون في الاحتفال هتافات تؤكد على وحدة ليبيا.

وعبر العديد من الأهالي لـ«بوابة الوسط» عن امتنانهم بذكرى ثورة 17 فبراير آملين أن تكون ليبيا العام القادم مستقرة وآمنة وأن يتم تفعيل جميع مؤسسات الدولة موحدة.

وتشهد مدن ليبيا منذ أمس السبت احتفالات صاخبة بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير 2011.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسلاتي: ليبيا بلد غاب عنه حسن التدبير
ليبيا
صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل
ليبيا
ماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟
ليبيا
عادل الحاسي لـ«الوسط»: دخلنا مرحلة أن نكون أولا نكون
ليبيا
على غرار زويدي.. ما هي فرص المرأة التونسية للوصول للرئاسة هذا العام؟
عربى
محمود جبريل يتذكر: فتحنا «الشكارة» بالمقلوب وندفع الثمن حاليا
ليبيا
«بيزنس» تهريب الوقود في قبضة العدالة
ليبيا
يحدث في ليبيا.. قاطرات دون سكك حديدية!
ليبيا
كيف ترى 17 فبراير؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: بيع سيارة «ألفا روميو» بسعر خيالي