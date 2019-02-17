أهالي سبها يحتفلون الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير

احتفالات أهالي سبها بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أحيا أهالي وسكان مدينة سبها، اليوم الأحد، عبر مسيرات جابت منطقة القرضة وشارع جمال عبدالناصر التقت فى ساحة الاستقلال الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير 2011، معبرين عن فرحتهم بالمناسبة.

واحتشد المواطنون بساحة الاستقلال وسط مدينة سبها رافعين علم الاستقلال مع أطفالهم وأسرهم، وردد المشاركون في الاحتفال هتافات تؤكد على وحدة ليبيا.

وعبر العديد من الأهالي لـ«بوابة الوسط» عن امتنانهم بذكرى ثورة 17 فبراير آملين أن تكون ليبيا العام القادم مستقرة وآمنة وأن يتم تفعيل جميع مؤسسات الدولة موحدة.

وتشهد مدن ليبيا منذ أمس السبت احتفالات صاخبة بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير 2011.