السراج يدعو الصين لدعم تمكين ليبيا من إدارة الأصول المجمدة للحد من الخسائر

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 17 فبراير 2019, 08:42 مساء
لقاء السراج مع عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم في الصين يانغ جيشي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج الصين من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي إلى دعم «الطلب الليبي بالسماح لليبيا بإدارة الأصول المجمدة للحد من الخسائر التي تلحق بتلك الأموال» وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء السراج مساء أمس الأحد مع عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم في جمهورية الصين الشعبية يانغ جيشي، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المسؤول الصيني أكد خلال اللقاء «على دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وللمسار الديمقراطي، وأعرب عن رغبة الصين في تعزيز التعاون الثنائي، ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة وتلبية احتياجات ليبيا في مجالات حيوية متعددة».

وأضاف أن السراج عبر من جانبه «عن تقديره لموقف الصين المتزن تجاه الأزمة الليبية مؤكدا على علاقات الصداقة التي تربط الشعبين الصديقين، وأعرب عن رغبة حكومة الوفاق الوطني بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية لتشمل مختلف المجالات».

وقدم السراج خلال اللقاء نبذة عن الوضع السياسي ومستجداته في ليبيا، مشيرا إلى دعم الحكومة لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا لعقد مؤتمر وطني جامع، يضع خارطة طريق ملزمة للجميع لإنهاء المراحل الانتقالية.

وأوضح السراج «أنه في موازاة ما يبذل من جهد وتفاعل مع المسار السياسي، تم اعتماد برنامج للإصلاح الاقتصادي يشمل حزمة من الاجراءات تستهدف إنعاش الاقتصاد»، وقال «إن هذه الإصلاحات تعتبر قاعدة لإطلاق مرحلة البناء والتعمير».

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي «عن تطلعه لشراكة بين ليبيا والصين من خلال استثمارات وبرامج ومبادرات مشتركة في المجال الاقتصادي والبنية التحتية، والطاقة، والقطاع المالي، وقطاع الخدمات، وأشار إلى أن هناك العديد من الصناعات التي يمكن إنتاجها في ليبيا، وفي السياق نفسه دعا إلى زيارة وفد اقتصادي صيني إلى طرابلس» وفق المكتب الإعلامي.

وقال السراج للمسؤول الصيني «إنه حرص على أن يواكب الإصلاح الاقتصادي إصلاحاً للمنظومة الأمنية من خلال ترتيبات لإرساء النظام العام في العاصمة وما حولها، ستمتد لتشمل المدن الليبية الأخرى»، وطالب «الصين بدعم طلب حكومة الوفاق برفع جزئي للحظر عن السلاح لتمكين خفر السواحل وحرس الحدود وقوة مكافحة الإرهاب من أداء دورها الأمني والعسكري بكفاءة وفاعلية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسلاتي: ليبيا بلد غاب عنه حسن التدبير
ليبيا
صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل
ليبيا
ماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟
ليبيا
عادل الحاسي لـ«الوسط»: دخلنا مرحلة أن نكون أولا نكون
ليبيا
على غرار زويدي.. ما هي فرص المرأة التونسية للوصول للرئاسة هذا العام؟
عربى
محمود جبريل يتذكر: فتحنا «الشكارة» بالمقلوب وندفع الثمن حاليا
ليبيا
«بيزنس» تهريب الوقود في قبضة العدالة
ليبيا
يحدث في ليبيا.. قاطرات دون سكك حديدية!
ليبيا
كيف ترى 17 فبراير؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: بيع سيارة «ألفا روميو» بسعر خيالي