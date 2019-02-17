البحث الجنائي يداهم مصنعًا للخمور محلية الصنع في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 17 فبراير 2019, 05:22 مساء
مصنع الخمور الذي تم ضبطه بمنطقة الماجوري في بنغازي. (الإنترنت)

أعلن مسؤول الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي النقيب أحمد ضو المسماري، اليوم الأحد، أن قسم البحث الجنائي داهم مصنعًا للخمور محلية الصنع في منطقة الماجوري بالمدينة.

وقال المسماري لـ«بوابة الوسط» إن مداهمة المصنع جاءت «بعد ورود معلومات للقسم عن عودة الممارسات غير المشروعة وترويج الخمور بأحد أوكار الجريمة الذي تمت مداهمته سابقًا، فتم تكليف مجموعة للمداهمة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة».

وأوضح المسماري، أنه «تم ضبط المصنع وكمية خمور محلية الصنع جاهزة للترويج والبيع تقدر بحوالي 36 ألف لتر في خزانات كبيرة سعة الخزان الواحد ألف لتر، وضبط معدات أخرى مُعدة لصناعة الخمور»، مؤكدا «اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعدام الكمية ومصادرة المعدات».

ونبه مسؤول الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي النقيب أحمد ضو المسماري، إلى أن الأجهزة الأمنية في المدينة «ستضرب بيد من حديد، وتضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين لدى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على ذمة قضايا».

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