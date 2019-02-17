إصابة شاب برصاص عشوائي في منطقة بوزغيبة ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 17 فبراير 2019, 04:59 مساء

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث شابا أُصيب برصاص عشوائي بمنطقة بوزغيبة في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المواطن فرج مفتاح فرج الجحاوي (17 عامًا) أُصيب بشظايا طلق ناري عشوائي في الساق اليمنى أثناء مروره بجوار منزل به مناسبة اجتماعية (عُرس).

وأضافت البرغثي أن حالة المصاب «مستقرة، وإصابته ليست خطيرة»، مؤكدة أنه تلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة له بالمستشفى.

يشار إلى أن مدينة بنغازي تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين ما بين قتيل وجريح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل
ليبيا
ماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟
ليبيا
عادل الحاسي لـ«الوسط»: دخلنا مرحلة أن نكون أولا نكون
ليبيا
على غرار زويدي.. ما هي فرص المرأة التونسية للوصول للرئاسة هذا العام؟
عربى
محمود جبريل يتذكر: فتحنا «الشكارة» بالمقلوب وندفع الثمن حاليا
ليبيا
«بيزنس» تهريب الوقود في قبضة العدالة
ليبيا
يحدث في ليبيا.. قاطرات دون سكك حديدية!
ليبيا
كيف ترى 17 فبراير؟
ليبيا
عدوى الانقسام تصيب حملات مقاطعة السلع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: بيع سيارة «ألفا روميو» بسعر خيالي