إصابة شاب برصاص عشوائي في منطقة بوزغيبة ببنغازي

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث شابا أُصيب برصاص عشوائي بمنطقة بوزغيبة في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المواطن فرج مفتاح فرج الجحاوي (17 عامًا) أُصيب بشظايا طلق ناري عشوائي في الساق اليمنى أثناء مروره بجوار منزل به مناسبة اجتماعية (عُرس).

وأضافت البرغثي أن حالة المصاب «مستقرة، وإصابته ليست خطيرة»، مؤكدة أنه تلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة له بالمستشفى.

يشار إلى أن مدينة بنغازي تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين ما بين قتيل وجريح.