غرفة السيطرة الأمنية تنهي مهامها في ميناء بنغازي

من احتفالية تسليم ميناء بنغازي البحري لمديرية أمن المنفذ (الإنترنت)

تسلمت مديرية أمن منفذ ميناء بنغازي البحري، الميناء من غرفة السيطرة الأمنية بعد أن أنهت مهامها المكلفة بها طيلة الفترة الماضية.

وقال الناطق بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، «تم تشكيل غرفة السيطرة الأمنية بين قاعدة بنغازي البحرية، والأجهزة الأمنية؛ للمساندة في ضبط الوضع الأمني بالميناء بعد خروج قوات الجيش الليبي من الميناء».

وساهمت كافة الجهات والأجهزة في ضبط الوضع بعد إعادة افتتاح الميناء، حتى يسير العمل بالميناء كسابق عهده، وبدأت في الانسحاب تدريجيًّا وآخرها غرفة السيطرة الأمنية، وفق الشهيبي.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الشرطية والأمنية التابعة لمديرية أمن المنفذ باشرت مهامها منفردة، بعد انتهاء مراسم التسليم والاستلام.

وفي السياق ذاته قال آمر القوات الخاصة البحرية، العميد بحار عبدالله العبيدي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن العمل بالميناء وحركة الملاحة سار بشكل جيد، ولم تسجل أية خروقات أمنية تذكر منذ إعادة افتتاح الميناء، مشيرًا إلى أن قواتهم على أتم الاستعداد لأي مهام جديدة، وفي انتظار التعليمات.

حضر مراسم التسليم والتسلم عدد من المسؤولين بإدارة ميناء بنغازي البحري، ومدير شركة الموانئ الليبية المهندس سعيد العوامي، ومدير أمن المنفذ العقيد نوح الدرسي، وآمر قاعدة بنغازي اللواء بحار عبد الحفيظ العريبي، وآمر القوات الخاصة البحرية العميد عبد الله العبيدي، وآمر غرفة السيطرة الأمنية الرائد التواتي علي.

من احتفالية تسليم ميناء بنغازي البحري لمديرية أمن المنفذ (الإنترنت)

من احتفالية تسليم ميناء بنغازي البحري لمديرية أمن المنفذ (الإنترنت)