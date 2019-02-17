المعداني: مرتبات أمن سرت تأخرت 13 شهرًا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 17 فبراير 2019, 01:30 مساء
عميد بلدية سرت مختار المعداني. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أكد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، أن المدينة تنعم بالأمن والأمان بفضل جهود رجال قوة حماية وتأمين سرت، ومديرية الأمن والأجهزة الأمنية رغم قلة الإمكانات وتأخر مرتباتهم 13 شهرًا ووعود المجلس الرئاسي بصرف مرتباتهم وتوفير الإمكانات.

وقال المعداني لمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أمس السبت إن غالبية وزارات حكومة الوفاق ستعقد اجتماعاتها في سرت الأسبوع المقبل، منها وزارة التعليم مع مراقبات تعليم البلديات وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى زيارات الوفود من المجلس الرئاسي والوزارات إلى المدينة، ووفود المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وجدد المعداني مطالبته المجلس الرئاسي بضرورة الإسراع بصرف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة، رغم مرور ثلاث سنوات لم يتم دفع حتى الإيجار للعائلات، مطالبًا المجلس الرئاسى بضرورة التدخل بوضع حلول لملف المساكن المدمرة، والتى تقبع تحت ركامها الجثث المتعفنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل
ليبيا
ماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟
ليبيا
عادل الحاسي لـ«الوسط»: دخلنا مرحلة أن نكون أولا نكون
ليبيا
على غرار زويدي.. ما هي فرص المرأة التونسية للوصول للرئاسة هذا العام؟
عربى
محمود جبريل يتذكر: فتحنا «الشكارة» بالمقلوب وندفع الثمن حاليا
ليبيا
«بيزنس» تهريب الوقود في قبضة العدالة
ليبيا
يحدث في ليبيا.. قاطرات دون سكك حديدية!
ليبيا
كيف ترى 17 فبراير؟
ليبيا
عدوى الانقسام تصيب حملات مقاطعة السلع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: بيع سيارة «ألفا روميو» بسعر خيالي