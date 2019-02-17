المعداني: مرتبات أمن سرت تأخرت 13 شهرًا

عميد بلدية سرت مختار المعداني. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أكد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، أن المدينة تنعم بالأمن والأمان بفضل جهود رجال قوة حماية وتأمين سرت، ومديرية الأمن والأجهزة الأمنية رغم قلة الإمكانات وتأخر مرتباتهم 13 شهرًا ووعود المجلس الرئاسي بصرف مرتباتهم وتوفير الإمكانات.

وقال المعداني لمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أمس السبت إن غالبية وزارات حكومة الوفاق ستعقد اجتماعاتها في سرت الأسبوع المقبل، منها وزارة التعليم مع مراقبات تعليم البلديات وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى زيارات الوفود من المجلس الرئاسي والوزارات إلى المدينة، ووفود المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وجدد المعداني مطالبته المجلس الرئاسي بضرورة الإسراع بصرف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة، رغم مرور ثلاث سنوات لم يتم دفع حتى الإيجار للعائلات، مطالبًا المجلس الرئاسى بضرورة التدخل بوضع حلول لملف المساكن المدمرة، والتى تقبع تحت ركامها الجثث المتعفنة.