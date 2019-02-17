في ذكرى ثورة 17 فبراير.. مجلس الدولة يطالب بالتعجيل بإنهاء المرحلة الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 01:19 مساء

دعا المجلس الأعلى للدولة إلى «التعجيل بإنهاء المراحل الانتقالية»، مشيرًا إلى ضرورة «الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي وضرورة طرح مشروع الدستور على الشعب للتصويت، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية».

وطالب المجلس في بيان لمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير اليوم الأحد، الليبيين «بضرورة التمسك بالمبادئ التي قامت من أجلها ثورة 17 من فبراير، و الوصول إلى توافقات لبناء دولة مدنية بعيدًا عن لغة العنف والسلاح».

وحث المجلس الأعلى للدولة على ضرورة «التعجيل بإقامة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإيقاف نزف الدم الليبي في كل أنحاء ليبيا الحبيبة، ومساهمة الجميع في مساعي التوافق والتحاور والمصالحة».

كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق دعا بهذه المناسبة، في وقت سابق اليوم، إلى الإسراع في العمل على بناء إطار دستوري ومؤسساتي وقواعد قانونية تمكن من قيام الدولة المدنية.

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