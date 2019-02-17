حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (17 فبراير)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 12:08 مساء

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الممطرة، اليوم الأحد، على المناطق الساحلية الممتدة من سرت حتى إمساعد.

رأس أجدير حتى سرت ـ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة
الطقس: السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًّا اليوم على سرت مع هطول أمطار على مناطق متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول غدًا الإثنين إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15و17 درجة مئوية ولا تتجاوز 12درجة مئوية على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا بعد غدٍ الثلاثاء.

الخليج ـ سهل بنغازي حتى أمساعد ـ جالو ـ مرادة:
الطقس: تبقى الأجواء ممطرة اليوم على أغلب المناطق، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانًا على البطنان.

الرياح: شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانًا اليوم على الجبل الأخضر والبطنان، وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13و17درجة مئوية، ولا تتجاوز11 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة
الطقس: السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا اليوم على الحمادة والجفرة واحتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول بعد ظهر يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19و16 درجة مئوية، وتصل إلى 22 درجة مئوية على غات مع تكون الصقيع آخر الليل والصباح الباكر على أقصى مناطق الجنوب.

الكفرة ـ السرير ـ تازربو
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.

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