حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (17 فبراير)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الممطرة، اليوم الأحد، على المناطق الساحلية الممتدة من سرت حتى إمساعد.
رأس أجدير حتى سرت ـ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة
الطقس: السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًّا اليوم على سرت مع هطول أمطار على مناطق متفرقة.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول غدًا الإثنين إلى جنوبية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15و17 درجة مئوية ولا تتجاوز 12درجة مئوية على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا بعد غدٍ الثلاثاء.
الخليج ـ سهل بنغازي حتى أمساعد ـ جالو ـ مرادة:
الطقس: تبقى الأجواء ممطرة اليوم على أغلب المناطق، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانًا على البطنان.
الرياح: شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانًا اليوم على الجبل الأخضر والبطنان، وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة يوم الثلاثاء.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13و17درجة مئوية، ولا تتجاوز11 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.
الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة
الطقس: السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا اليوم على الحمادة والجفرة واحتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول بعد ظهر يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19و16 درجة مئوية، وتصل إلى 22 درجة مئوية على غات مع تكون الصقيع آخر الليل والصباح الباكر على أقصى مناطق الجنوب.
الكفرة ـ السرير ـ تازربو
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.