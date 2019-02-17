السراج يطلب دعم الصين في رفع جزئي لحظر السلاح

السراج خلال مباحثات مع عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم الصيني. (المكتب الإعلامي للسراج)

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الصين بدعم طلب حكومة الوفاق برفع جزئي للحظر عن السلاح، لتمكين خفر السواحل وحرس الحدود وقوة مكافحة الإرهاب من أداء دورها الأمني والعسكري بكفاءة وفاعلية.



ودعا السراج خلال لقاء مع عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم الصيني، يانغ جيشي، أمس السبت بدعم الصين من خلال عضويتها في مجلس الأمن الطلب الليبي بالسماح لليبيا بإدارة الأصول المجمدة للحد من الخسائر التي تلحق بتلك الأموال، وفق الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للسراج بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أكد جيشي دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني والمسار الديمقراطي، معربًا عن رغبة الصين في تعزيز التعاون الثنائي، ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة وتلبية احتياجات ليبيا في مجالات حيوية متعددة. وعبَّر السراج عن تقديره موقف الصين المتزن تجاه الأزمة الليبية.

وأعرب رئيس المجلس عن تطلعه لشراكة بين ليبيا والصين من خلال استثمارات وبرامج ومبادرات مشتركة في المجال الاقتصادي والبنية التحتية، والطاقة، والقطاع المالي، وقطاع الخدمات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الصناعات التي يمكن إنتاجها في ليبيا، داعيًا إلى زيارة وفد اقتصادي صيني إلى طرابلس.

