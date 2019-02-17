السراج يطلب دعم الصين في رفع جزئي لحظر السلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 10:55 صباحا
السراج خلال مباحثات مع عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم الصيني. (المكتب الإعلامي للسراج)

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الصين بدعم طلب حكومة الوفاق برفع جزئي للحظر عن السلاح، لتمكين خفر السواحل وحرس الحدود وقوة مكافحة الإرهاب من أداء دورها الأمني والعسكري بكفاءة وفاعلية.

ودعا السراج خلال لقاء مع عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم الصيني، يانغ جيشي، أمس السبت بدعم الصين من خلال عضويتها في مجلس الأمن الطلب الليبي بالسماح لليبيا بإدارة الأصول المجمدة للحد من الخسائر التي تلحق بتلك الأموال، وفق الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للسراج بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضًا: فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل

وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أكد جيشي دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني والمسار الديمقراطي، معربًا عن رغبة الصين في تعزيز التعاون الثنائي، ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة وتلبية احتياجات ليبيا في مجالات حيوية متعددة. وعبَّر السراج عن تقديره موقف الصين المتزن تجاه الأزمة الليبية.

وأعرب رئيس المجلس عن تطلعه لشراكة بين ليبيا والصين من خلال استثمارات وبرامج ومبادرات مشتركة في المجال الاقتصادي والبنية التحتية، والطاقة، والقطاع المالي، وقطاع الخدمات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الصناعات التي يمكن إنتاجها في ليبيا، داعيًا إلى زيارة وفد اقتصادي صيني إلى طرابلس.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير أميركي يهدد صناعة السيارات العالمية بأسوأ كابوس تجاري
اقتصاد
فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل
ليبيا
ماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟
ليبيا
عادل الحاسي لـ«الوسط»: دخلنا مرحلة أن نكون أولا نكون
ليبيا
على غرار زويدي.. ما هي فرص المرأة التونسية للوصول للرئاسة هذا العام؟
عربى
محمود جبريل يتذكر: فتحنا «الشكارة» بالمقلوب وندفع الثمن حاليا
ليبيا
«بيزنس» تهريب الوقود في قبضة العدالة
ليبيا
تدهور الحالة الصحية للفنان الليبي عبدالله أحمد عبدالله
ثقافة وفن
يحدث في ليبيا.. قاطرات دون سكك حديدية!
ليبيا
انخفاض إنتاج ليبيا يرفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 2019
اقتصاد
كيف ترى 17 فبراير؟
ليبيا
عدوى الانقسام تصيب حملات مقاطعة السلع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: بيع سيارة «ألفا روميو» بسعر خيالي