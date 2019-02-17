سلامة: ندعم جهود «الجنائية الدولة» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 10:59 صباحا
سلامة ومدعية المحكمة الجنائية الدولية. (البعثة الأممية)

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، عن دعمه الكامل جهود المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا.

وناقش سلامة خلال لقاء مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس السبت، تطبيق القانون الدولي في ليبيا، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، وفق الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمس السبت في ميونيخ، أكدت بنسودة تصميم المحكمة على ملاحقة كل من صدر بحقه أوامر قبض. كما أعلنت رفضها محاولات التستر على هؤلاء المتهمين، وقالت إن المحكمة تزود مجلس الأمن الدولي بتفاصيل القضايا وأدوار الأطراف المؤثرة فيها.

من جهة أخرى، التقى المبعوث الأممي مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله. وبحث سلامة مع الوزير العماني الوضع السياسي في ليبيا وسبل المضي قدمًا بالعملية السياسية.
 

سلامة والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني. (البعثة الأممية)
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