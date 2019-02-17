بالصور.. انتشار دوريات الحرس الرئاسي خلال احتفالات ذكرى فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 09:02 صباحا
أحد عناصر الحرس الرئاسي بالقرب من ميدان الشهداء. (الحرس الرئاسي)

أعلن الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق نشر دوريات لتأمين الساحات والميادين العامة وبعض المواقع الرسمية مع احتفال البلاد بالذكرى الثامنة لثورة فبراير.

وأشارت، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «نشر هذه الدوريات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى».

وتقدمت إدارة الحرس الرئاسي بالتهاني إلى كل الليبيين بهذه المناسبة.

إحدى دوريات الحرس الرئاسي بالقرب من مؤسسة النفط. (الحرس الرئاسي)
إحدى دوريات الحرس الرئاسي في أحد شوارع العاصمة طرابلس. (الحرس الرئاسي)
إحدى دوريات الحرس الرئاسي قرب كلية الشرطة (البنات سابقا). (الحرس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل
ليبيا
ماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟
ليبيا
عادل الحاسي لـ«الوسط»: دخلنا مرحلة أن نكون أولا نكون
ليبيا
على غرار زويدي.. ما هي فرص المرأة التونسية للوصول للرئاسة هذا العام؟
عربى
محمود جبريل يتذكر: فتحنا «الشكارة» بالمقلوب وندفع الثمن حاليا
ليبيا
«بيزنس» تهريب الوقود في قبضة العدالة
ليبيا
تدهور الحالة الصحية للفنان الليبي عبدالله أحمد عبدالله
ثقافة وفن
يحدث في ليبيا.. قاطرات دون سكك حديدية!
ليبيا
انخفاض إنتاج ليبيا يرفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 2019
اقتصاد
كيف ترى 17 فبراير؟
ليبيا
عدوى الانقسام تصيب حملات مقاطعة السلع
ليبيا
ماذ ا بعد تسلم الجيش لحقل الشرارة؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: بيع سيارة «ألفا روميو» بسعر خيالي