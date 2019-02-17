بالصور.. انتشار دوريات الحرس الرئاسي خلال احتفالات ذكرى فبراير

أحد عناصر الحرس الرئاسي بالقرب من ميدان الشهداء. (الحرس الرئاسي)

أعلن الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق نشر دوريات لتأمين الساحات والميادين العامة وبعض المواقع الرسمية مع احتفال البلاد بالذكرى الثامنة لثورة فبراير.

وأشارت، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «نشر هذه الدوريات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى».

وتقدمت إدارة الحرس الرئاسي بالتهاني إلى كل الليبيين بهذه المناسبة.

إحدى دوريات الحرس الرئاسي بالقرب من مؤسسة النفط. (الحرس الرئاسي)

إحدى دوريات الحرس الرئاسي في أحد شوارع العاصمة طرابلس. (الحرس الرئاسي)

إحدى دوريات الحرس الرئاسي قرب كلية الشرطة (البنات سابقا). (الحرس الرئاسي)