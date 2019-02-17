بالصور: احتفالات فبراير.. الفرقة الوطنية للفنون الشعبية تقدم لوحات استعراضية راقصة

لوحات استعراضية راقصة للفرقة الوطنية للفنون الشعبية. 16 فبراير 2019. (اللجنة العليا للاحتفال)

قدمت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية لوحات استعراضية شعبية راقصة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة العليا للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير صورا للاستعراض.

وسبق لرئيسة اللجنة الإعلامية للاحتفال عواطف الطشاني أن قالت إن برنامج «الحفل الفني الساهر المقام على ركح مسرح الهواء الطلق بميدان الشهداء ستحييه الفرقة الوطنية للفنون الشعبية تليها وصلات غنائية لفرقة الفنان حسن عريبي للمألوف والموشحات».

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وأشارت الطشاني إلى أن اللوحات الاستعراضية «يصل عددها إلى 15 لوحة والتي تمثل الجانب الثقافي والتراثي والتاريخي والحضاري لليبيا».

لوحات استعراضية راقصة للفرقة الوطنية للفنون الشعبية. 16 فبراير 2019. (اللجنة العليا للاحتفال)

لوحات استعراضية راقصة للفرقة الوطنية للفنون الشعبية. 16 فبراير 2019. (اللجنة العليا للاحتفال)

لوحات استعراضية راقصة للفرقة الوطنية للفنون الشعبية. 16 فبراير 2019. (اللجنة العليا للاحتفال)

لوحات استعراضية راقصة للفرقة الوطنية للفنون الشعبية. 16 فبراير 2019. (اللجنة العليا للاحتفال)

لوحات استعراضية راقصة للفرقة الوطنية للفنون الشعبية. 16 فبراير 2019. (اللجنة العليا للاحتفال)

لوحات استعراضية راقصة للفرقة الوطنية للفنون الشعبية. 16 فبراير 2019. (اللجنة العليا للاحتفال)

لوحات استعراضية راقصة للفرقة الوطنية للفنون الشعبية. 16 فبراير 2019. (اللجنة العليا للاحتفال)