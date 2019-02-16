السراج يطالب قائد «أفريكوم» بـ«إعداد برنامج تدريبي ميداني لوحدات عسكرية خاصة»

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، الجنرال توماس والدهاوسر، بـ«إعداد برنامج تدريبي ميداني لوحدات عسكرية خاصة».

واجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، السبت، مع الجنرال توماس والدهاوسر على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الاجتماع «تناول عددًا من الملفات في إطار التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأميركية وليبيا».



ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع «بحث على وجه الخصوص إمكانية زيادة وتوسيع نطاق التنسيق الأمني والعسكري مع الأجهزة العسكرية والأمنية الليبية وألا يقتصر التعاون الاستراتيجي على مكافحة الإرهاب، بل يشمل دعم وبناء القدرات والتدريب».

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وأشار المكتب الإعلامي إلى «استمرار التنسيق المشترك لضرب بؤر الإرهاب بين الولايات المتحدة بأجهزتها المختلفة وحكومة الوفاق الوطني ومطاردة فلوله أينما وُجدت»، مشيدين بـ«نجاعة هذا التعاون منذ أن بدأت عمليات تحرير سرت».