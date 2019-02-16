وزارة الخارجية التونسية تؤكد خطف 14 عاملاً تونسيًّا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 فبراير 2019, 07:50 مساء

أعلنت وزارة الخارجية التونسية خطف 14 تونسيًّا يعملون بمدينة الزاوية 45 كلم غرب طرابلس، الخميس، من قبل فصيل مسلح يطالب بالإفراج عن أحد أعضائه المحتجزين في تونس.

وكتبت الوزارة على صفحتها على «فيسبوك»، مساء الجمعة، «تتابع وزارة الشؤون الخارجية وضع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا، الذين تعرضوا لعملية خطف صباح الخميس 14 فبراير، من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية».

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في هذا الإطار أن «وزير الشؤون الخارجية حال علمه بالحادثة تواصل مباشرة مع نظيره الليبي للتأكيد على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على سلامة المحتجزين والإسراع بالإفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين».

مجموعة مسلحة تحتجز عمالًا تونسيين في ليبيا

وأكدت الخارجية التونسية أن «القنصلية العامة التونسية بطرابلس تواصل اتصالاتها مع الجهات الليبية المختصة لإنهاء هذه الأزمة دون تأخير».

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