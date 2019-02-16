بنسودا للسراج: مصممون على ملاحقة من صدرت بحقه أوامر قبض من «الجنائية الدولية»

لقاء السراج وبن سودة في ميونخ. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أكدت خلال اجتماعها مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم السبت، في ميونخ «تصميم المحكمة على ملاحقة كل مَن صدرت بحقه أوامر قبض».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن بنسودا تطرقت خلال اللقاء «إلى القضايا الملاحق فيها مواطنون ليبيون، وعرضت المصاعب التي تواجه تنفيذ إجراءات المحكمة حيالهم، لكنها أكدت تصميم المحكمة على ملاحقة كل مَن صدرت بحقه أوامر قبض».

كما أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية «رفضها محاولات التستر على هؤلاء المتهمين، وقالت إن المحكمة تزود مجلس الأمن الدولي بتفاصيل القضايا وأدوار الأطراف المؤثرة فيها»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وعبرت بنسودا خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون من المحكمة الجنائية الدولية، والمفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد الطاهر سيالة، «عن بالغ التقدير لتعاون حكومة الوفاق الوطنية ودعمها جهود المحكمة في ملاحقة مرتكبي الجرائم المطلوبين دوليًّا.

من جهته جدد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج «تأكيده على تعاون حكومة الوفاق الوطني ومؤسساتها القضائية والعدلية، مقدِّرًا الظرف الصعب الذي يواجه عمل المحكمة بسبب الانقسام السياسي في ليبيا.

وقدم الدعوة للمدعية العامة لزيارة ليبيا وإجراء مباحثات مع مكتب النائب العام ومسؤولي وزارة العدل، وقد قبلت السيدة بنسودا الدعوة على أن تقرر موعدها في وقت لاحق».