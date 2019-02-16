قوة حماية سرت تقتحم منزل شخص متهم بالتعاون مع «داعش»

تمركز لقوة حماية وتأمين سرت في أحد شوارع المدينة. (أرشيفية: صفحة القوة على فيسبوك)

اقتحمت عناصر مسلحة، تابعة لقوة حماية وتأمين سرت، منزل شخص يدعى الصديق مسعود الفليدني الورفلى، بمنطقة وادي زمزم، على خلفية اتهامه بالتعاون مع تنظيم «داعش» من خلال تمويلهم وبيعهم السيارات والسلاح والمخدرات، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن القوة دخلت المنزل وتبادلت إطلاق النار مع الورفلي، ما أسفر عن مقتل شخص فيما لاذ المطلوب بالفرار ويجري البحث عنه.

ونعت قوة حماية وتأمين سرت، عبر صفحتها على «فيسبوك»، وفاة أحد عناصرها ويدعى «ضي عجاج النقراط»، الذي قالت إنه «قضى نحبه وهو يقارع المجرمين في اشتباكات مع عصابات إجرامية خارجة عن القانون»، دون أن تحدد مكان الاشتباك.