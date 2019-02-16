بعد توقفها لسنوات.. تشغيل محطة الضخ الرئيسي للمياه بوادي جارف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 16 فبراير 2019, 04:36 مساء
محطة ضخ وادي جارف (الإنترنت)

أكد رئيس المجلس التسييري وادي جارف في سرت يوسف اطبيقة تشغيل محطة ضخ المياه الرئيسية في منطقة وادي جارف، بعد توقفها لسنوات، ومعاناة أهل المنطقة ونقلهم المياه إلى منازلهم بسيارات خاصة وأموال باهظة.

وقال اطبيقة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن المياه عادت إلى الخزان الرئيسي جارف، بعد قيام مهندسي وفنيي شركة المياه والصرف الصحي سرت بتركيب ست مضخات مياه غاطسة كبيرة جديدة، بخطوط محطة الضخ بوادي جارف، والتي تم توريدها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، والتي تطوعت مجانًا بتوفير المضخات للمنطقة، على الرغم من توفر الإمكانات للشركة العامة للمياه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تدهور الحالة الصحية للفنان الليبي عبدالله أحمد عبدالله
ثقافة وفن
كيف ترى 17 فبراير؟
ليبيا
عدوى الانقسام تصيب حملات مقاطعة السلع
ليبيا
ماذ ا بعد تسلم الجيش لحقل الشرارة؟
ليبيا
في العدد 169: ماذا بعد تسلّم الجيش حقل الشرارة .. والليبيون يحتفلون بالذكرى ...
ليبيا
الحبري لـ«بوابة الوسط»: البعثة الأممية تراوغ في توحيد مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
«إل تشابو» في طريقه إلى «سجن الجحيم»
منوعات
بالصور: وفد القيادة العامة يجتمع مع غرفة «عمليات الكرامة» بقاعدة تمنهنت
ليبيا
مصرف الصحارى يستنكر التحفظ على مديره ويؤكد ثقته في القضاء
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سلطة الطماطم التركية