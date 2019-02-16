بعد توقفها لسنوات.. تشغيل محطة الضخ الرئيسي للمياه بوادي جارف

محطة ضخ وادي جارف (الإنترنت)

أكد رئيس المجلس التسييري وادي جارف في سرت يوسف اطبيقة تشغيل محطة ضخ المياه الرئيسية في منطقة وادي جارف، بعد توقفها لسنوات، ومعاناة أهل المنطقة ونقلهم المياه إلى منازلهم بسيارات خاصة وأموال باهظة.

وقال اطبيقة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن المياه عادت إلى الخزان الرئيسي جارف، بعد قيام مهندسي وفنيي شركة المياه والصرف الصحي سرت بتركيب ست مضخات مياه غاطسة كبيرة جديدة، بخطوط محطة الضخ بوادي جارف، والتي تم توريدها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، والتي تطوعت مجانًا بتوفير المضخات للمنطقة، على الرغم من توفر الإمكانات للشركة العامة للمياه.