سلامة يبحث آخر التطورات الليبية مع وزير الخارجية الروسي

جانب من لقاء سلامة لافروف (البعثة الأممية)

التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، حيث ناقش الطرفان آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، والخطوات التالية من خطة عمل الأمم المتحدة.

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ووفق بيان مقتضب للبعثة الأممية، اتفق الجانبان خلال لقائهما أمس على ضرورة أن يكون هناك تمثيل شامل لجميع الليبيين في الملتقى الوطني وما يليه من استحقاقات.

وقبل أيام، قدّم سلامة إحاطة أمام القمة الأفريقية في أديس أبابا، حول آخر التطورات وسير العملية السياسية في ليبيا.

وجاءت إحاطة سلامة في أعقاب جولة مناقشات في القاهرة الأسبوع الماضي عندما التقى مسؤولين مصريين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في إطار محاولات تفكيك «حصار» فشل خطته وإنقاذ خطوات الطريق التي يعكف على التحضير لها حاليًا، وتستهدف عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الفترة القليلة المقبلة.

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فيما طالب الاتحاد الأفريقي سلامة بضرورة إبداء تعاون أوثق معه لإدارة الأزمة الليبية.

جانب من لقاء سلامة لافروف (البعثة الأممية)